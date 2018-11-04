Altınordu'da Kerim'den siftah

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de evinde Tetiş Yapı Elazığspor\'u 3-2 mağlup ederek Play-Off yarışına ortak olan Altınordu\'da gol perdesini aralayan sağ bek Kerim Alıcı, profesyonel kariyerinin ilk golünü atmanın sevincini yaşadı.

Kendisi gibi altyapıdan yetişen Alican\'ın 11\'inci dakikadaki şık pasını attığı golle asiste çeviren 21 yaşındaki futbolcu, 58\'inci dakikada bir de penaltı yaptırarak galibiyette önemli rol oynadı. 2016 yılından bu yana görev aldığı 1\'inci Lig\'de şimdiye kadar 36 maçta forma giyen genç savunmacı son 4 haftada ilk 11\'de yer aldı. Geçen sezon iç ve dış yan bağlarından ameliyat olan ve 4 ay futboldan uzak kalan Kerim, bu yıl iyileşerek yeniden formayı kaptı.