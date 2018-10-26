Altınordu'da Kemal şoku

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig ekiplerinden Altınordu\'ya pazar günü deplasmanda Osmanlıspor\'la oynayacağı maç öncesi forvet Kemal Rüzgar\'dan kötü haber geldi.

İzmir\'de 2-0 kazanılan Eskişehirspor maçında sakatlanan gurbetçi golcünün sol diz ön ve arka çapraz bağlarının koptuğu açıklandı. Sezon başında Almanya 4\'üncü Lig takımı Viktoria Köln\'den 2 yıllığına transfer edilen 23 yaşındaki santrforun 7 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Almanya\'da ameliyat olacak Kemal\'in sezonu kapatması moralleri bozdu.

Kırmızı-lacivertliler bu yıl üçüncü kez büyük sakatlık şoku yaşadı. Altınordu\'da sezon öncesi İzmir\'de Fenerbahçe\'yle oynanan hazırlık maçında sol bek Ali Mert\'in sol ayak iç yan bağlarında kopma, dış yan bağlarında yırtık, bileğinde çıkık ve kıkırdağında ise kırık meydana geldi. Ameliyat olan Ali Mert\'in ikinci yarıda idmanlara başlaması bekleniyor. Karabük deplasmanında attığı golde sakatlanan forvet Enes sağ diz arka çapraz bağında yırtık ve zorlanma tespit edildi. Tecrübeli golcü de ilk yarıyı kapatmıştı.