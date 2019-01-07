Altınordu'da iç transfer harekatı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu iç transferde iki stoperi Hasan ve Sinan\'a yeni teklif sunmaya hazırlanıyor. Kırmızı-lacivertli ekipte ilk 11\'in vazgeçilmez isimleri arasında yer alan iki savunma oyuncusunun sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek. Yönetim performanslarıyla beğeni toplayan Hasan ve Sinan\'ın serbest kalmasını önlemek için erken hamle yapacak. Takımın kaptanlığını üstlenen Hasan ve Sinan\'la masaya oturmaya hazırlanan Şeytan, iki futbolcuya elinden kaçırmak istemiyor.

İzmir ekibinde ikinci sezonunu geçiren 29 yaşındaki Hasan Hatipoğlu, ligin ilk yarısında 16 karşılaşmada görev aldı. Sezon başında Gazişehir Gaziantep\'ten yuvaya dönen 28 yaşındaki Sinan Osmanoğlu da 16 maçta forma giyerken, 1 kez rakip fileleri sarsma başarısı gösterdi. Öte yandan Antalya kampında ikinci devre hazırlıklarını sürdüren Şeytan, dış transferde Gazişehir\'den eski oyuncusu Okan Derici\'nin transferini bitirmeye çok yaklaştı. Resmi imza için Okan\'ın kulübünden ayrılması bekleniyor.