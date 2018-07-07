Altınordu'da Hamit satışta

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) -

Spor Toto 1\'inci Lig ekiplerinden Altınordu\'da genç sol bek Hamit Kulya sürpriz bir şekilde satış listesine konuldu. İsmi deneyim kazanmaları için pilot takım Niğde Anadolu FK\'ya kiralanacak gençler arasına yazılan Hamit, yönetimin bu kararını kabul etmedi. Niğde\'ye gitmek istemeyen 20 yaşındaki futbolcu bu gelişme üzerine gözden çıkarıldı. İzmir temsilcisi, Hamit için bonservis bedeli belirleyecek.

Futbola başladığı Bucaspor\'dan Başkan Seyit Mehmet Özkan\'la birlikte ayrılarak Altınordu\'da 2016\'da profesyonel olan genç savunmacı, A takımda ligde forma şansı bulamadı. Hamit, U19 Milli Takımı\'yla Avrupa Şampiyonası\'nda ve Ziraat Türkiye Kupası\'nda görev aldı. Futbolcunun Altınordu\'yla sözleşmesi 2020\'de sona erecek. Altınordu, Niğde Anadolu FK\'ya altyapıdan 9 futbolcusunu kiralık gönderdi.

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