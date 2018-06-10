Altınordu'da forvet telaşı 

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig ekiplerinden Altınordu, yeni sezon öncesi forvetini belirlememenin sancısını yaşıyor.

Kırmızı-lacivertlilerde geçen sezon 13 gol atan Mirkan Aydın, serbest kalarak sözleşme yenilemedi. Talipleri olan gurbetçi futbolcuyla nikah tazeleme konusunda umudunu koruyan Altınordu, alternatif olarak belirlediği Medipol Başakşehirli Atabey Çiçek ve Denizlisporlu Mehmet Akyüz transferlerinde de adım atamadı.

Geçen sezon ikinci yarıda transfer olup 15 maçta attığı 12 golle Denizlispor\'u kümede tutan ve sözleşmesinde, \"300 bin TL\'ye serbest kalır\" maddesi bulunan Mehmet Akyüz\'ün yıllık 1 milyon TL istediği öğrenildi. Altınordu\'nun ise 1.3 milyon TL ödeme şansının olmadığı ifade edildi. Kiralık oynadığı Adana Demirspor\'da 7 gol atan genç santrfor Atabey\'in ise ilk etapta Başakşehir kampına katılacağı bildirildi.

