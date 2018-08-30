Altınordu'da Eroğlu ideal 11'i arıyor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig\'de pazar günü evinde oynayacağı Denizlispor maçına odaklanan Altınordu\'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, ilk 3 haftada ideal 11\'ini belirleyemedi. İlk 3 maçta sadece kaleci Erce, sağ bek Murat, stoperler Sinan ve Hasan ile sol bek Yusuf 11\'de sahaya çıktı. Savunma hattını bozmayan teknik patron Eroğlu, orta saha ve forvette kararını veremedi. İlk haftada 0-0 biten Balıkesir deplasmanında Oğulcan, Berkay, Muhammed, Hüseyin Atakan, Anıl ve Kemal\'i oynatan Eroğlu, Gençlerbirliği maçında Muhammed\'i kulübeye çekip Anıl\'ı kadroya almadı. Bu iki ismin yerine Serdar ve Sefa şans buldu.

Altınordu\'nun Başkent temsilcisi karşısında aldığı 2-1\'lik yenilginin ardından teknik direktör Eroğlu, Karabükspor deplasmanında da kadroyu değiştirdi. 1-1 berabere sonuçlanan Karabük randevusunda Sefa sakatlığı nedeniyle oynayadı. Hüseyin Atakan, Berkay ve Kemal yedek soyundu. Oğulcan ise 18\'e alınmadı. Biri zorunlu olmak üzere yapılan 5 değişiklik sonrası Muhammed ve Anıl ilk 11\'e dönerken, Deniz, Alican ve Enes ilk defa 11\'de görev aldı. Bu hafta oynanacak Denizlispor müsabakasında da Enes\'in sakat olması nedeniyle Altınordu\'nun ilk 11\'inde en az 1 değişiklik meydana gelecek.