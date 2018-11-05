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Spor

Altınordu'da Eroğlu hedefi belirledi

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste Eskişehirspor, Osmanlıspor ve Tetiş Yapı Elazığspor'u yenerek 3'te 3 yapan Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, devre arasına en az 24 puanla girmeyi hedeflediklerini söyledi

05 Kasım 2018 18:17

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de üst üste Eskişehirspor, Osmanlıspor ve Tetiş Yapı Elazığspor\'u yenerek 3\'te 3 yapan Altınordu\'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, devre arasına en az 24 puanla girmeyi hedeflediklerini söyledi. 
Ligde 16 puanı bulunan 7\'nci sıradaki kırmızı-lacivertliler kalan 6 müsabakada en az 8 puan daha hanesine yazdırmak istiyor. Teknik patron Eroğlu, yakaladıkları çıkışı sürdürerek ilk yarıyı iyi bir noktada bitireceklerine inandığını vurguladı. Bu hafta deplasmanda Play-Off yarışındaki rakiplerinden Ümraniyespor\'la karşılaşacak İzmir temsilcisi, daha sonra Afjet Afyonspor, Altay (D), Adanaspor, Boluspor (D) ve Giresunspor\'la kozlarını paylaşacak. Altınordu\'da kırmızı kart cezalısı stoper Hasan forma giyemeyecek.

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