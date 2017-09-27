Altınordu'da Erce'ye övgü

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- TFF 1\'nci Lig ekiplerinden Altınordu\'da forma giyen kaleci Erce Kardeşler, sergilediği performansla alkış toplarken karakteriyle de Başkan Seyit Mehmet Özkan\'ın takdirini kazandı.

Başkan Özkan, Kuşadası\'ndaki Beytullah Baliç Yerleşkesi\'nde altyapı ve A takım oyuncularıyla yaptığı toplantıda kaleci Erce\'den övgüyle bahsetti. 2013-14 sezonu öncesi transfer ettikleri 23 yaşındaki kalecinin İzmir ekibiyle anlaştıktan sonra kiralık olarak pilot takım Gümüşordu\'da oynamayı kabul ettiğini hatırlatan Başkan Özkan, \"Erce daha önceki kulübüyle profesyonel sözleşme imzalamıştı. Ancak fedakarlık yaparak amatörlüğe döndü ve yarım sezon Bölgesel Amatör Lig\'de oynadı\" diye konuştu.

Bu sezon A takımda zaman zaman 17 yaşındaki milli kaleci Berke\'nin de görev aldığını dile getiren Başkan Seyit Mehmet Özkan, \"Erce\'ye, Berke\'yi de oynatmamız gerektiğini söyledik. Çünkü Berke\'yi izleyen Avrupa kulüplerinin böyle bir talebi oldu, 17 maç oynamasını istiyorlar. Ona takımın ilk kalecisi olduğunu ve kendisini kırmak istemediğimizi ifade ettik. Erce de bu durumu olgunlukla karşıladı, kendisi için sorun olmayacağını belirtti. Kulübün menfaatlerinin daha önemli olduğunu, her zaman görev yapabileceğini anlattı. Bu iki olayı hayatım boyunca unutamam. Erce\'ye teşekkür ediyorum\" dedi. Kaleci Erce, geçen sezon Süper Lig\'den talipleri olmasına rağmen biten sözleşmesini 3 yıl uzattı.

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