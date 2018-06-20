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Spor

Altınordu'da David Deniz tamam

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) SPOR Toto 1

20 Haziran 2018 15:56

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig\'de dış transferde Gazişehir\'den eski futbolcusu Sinan, Manisaspor\'dan Mehmet Enes ve Denizlispor\'dan Hüseyin Atakan\'a imza attıran Altınordu, listesindeki Bandırmaspor\'dan David Deniz Kılınç\'la da anlaştı.
Yaz tatili için ABD\'ye giden 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun hafta başında İzmir\'e gelip sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Futbol hayatına İsviçre\'de başlayan ön libero, Team Vaud, Le Monts, Bavois\'un yanı sıra Türkiye\'de Elazığspor ve Bandırmaspor kulüplerinde forma giydi. Elazığ\'da 1. Lig\'de 53 maça çıkan futbolcu 2. Lig\'de ise Bandırmaspor\'da son 2 sezonda 49 maçta oynadı. Altınordu, dış transferde forvet, kanat ve ofansif orta saha oyuncusu da alacak.

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