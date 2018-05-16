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Spor

Altınordu'da Çağlar heyecanı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) Bundesliga'da Freiburg forması giyen Altınordu'nun eski stoperi Çağlar Söyüncü'nün adının İngiliz devi Arsenal'le anılmaya başlaması büyük heyecana neden oldu

16 Mayıs 2018 16:55

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Bundesliga\'da Freiburg forması giyen Altınordu\'nun eski stoperi Çağlar Söyüncü\'nün adının İngiliz devi Arsenal\'le anılmaya başlaması büyük heyecana neden oldu. 
The Telegraph\'ın internet sitesinde yer alan haberde, Arsenal\'in Çağlar için Freiburg\'a 35 milyon Pound (210 milyon TL) önerdiği yazıldı. Freiburg\'a transfer olurken Çağlar\'ın sözleşmesine, \"Başka bir kulübe gittiğinde bonservisinden yüzde 25 pay alınır\" maddesi koyduran Altınordu, bu transfer gerçekleşirse kasasına yaklaşık 52.5 milyon TL koyacak. 
Altınordu, altyapıda yetiştirip 2016\'da 2.5 milyon Euro bonservis ücretiyle Almanya\'ya sattığı Çağlar\'dan şimdiye kadar bonuslar da kazandı. 
Freiburg, ilk yılında ligde kalması nedeniyle İzmir ekibine 500 bin Euro, Çağlar\'ın 2 sezonda 40 maçın üzerinde forma giymesi nedeniyle 150 bin Euro ve UEFA Avrupa Ligi\'ne katılması nedeniyle 150 bin Euro olmak üzere şimdiye kadar toplam 3.3 milyon Euro ödedi. İzmir\'de yetiştikten sonra Bundesliga\'da forma giyip A Milli Takım\'ın değişilmezleri arasına giren Çağlar, yıldızlar topluluğu Arsenal\'e transfer olursa kente büyük bir gurur daha yaşatacak. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, geçtiğimiz günlerde İngiliz devi Arsenal yetkililerinin kendilerinden Çağlar Söyüncü\'yle ilgili bilgiler istediğini açıklamıştı.
 

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