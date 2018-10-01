Altınordu'da Avrupa heyecanı

İZMİR, (DHA)

ALTYAPIDAN yetiştirdiği genç yıldızlarla futbolcu fabrikası haline gelen Altınordu\'nun U19 takımı, 2 sezon sonra yeniden Avrupa\'da sahne alacak. Kırmızı-lacivertli gençler 3 Ekim Çarşamba günü UEFA Gençlik Ligi\'nde Bornova Stadı\'nda Finlandiya\'nın Helsinki takımını konuk edecek. Futbolseverlerin ücretsiz olarak izleyeceği karşılaşma saat 19.00\'da başlayacak. Altınordu U19 takımı, geçen sezonu Türkiye şampiyonu olarak tamamlayıp UEFA Avrupa Ligi\'ne katılma hakkı elde etti. Önce Elit U19 1. Ligi\'ni 34 maçta 30 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle en yakın rakibinin 25 puan önünde ilk sırada bitiren Altınordu, bu sonuçla Süper Kupa finali oynamaya hak kazandı.

Elit U19 Süper Lig lideri Bursaspor\'u finalde 2-1\'lik skorla devre dışı bırakan gençler, böylelikle ülkemizi Galatasaray ile birlikte UEFA Gençlik Ligi\'nde temsil etmeye hak kazandı. Altınordu, iki sezon önce de UEFA Gençlik Ligi\'nde mücadele etmişti. Kırmızı-lacivertliler ilk turda Bulgaristan\'ın Levski Sofya takımını 5-0 ve 1-1, ikinci turda ise Çekya\'nın Sparta Prag ekibini 6-2 ve 2-3\'lük skorlarla elemişti. Altınordu U19 takımı, Play-Off niteliğindeki üçüncü tur karşılaşmasında ise İspanyol temsilcisi Atletico Madrid\'e İzmir\'de 2-0 yenilerek elenmiş ancak bir Türk ekibinin bu kupadaki en iyi derecesini elde etmeyi başarmıştı.

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