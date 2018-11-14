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Spor

Altınordu'da Ali kulübeye döndü

İZMİR, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da sezon başında Atiker Konyaspor'dan kiralanan sol bek Ali Yaşar, son haftalarda yeniden yedek kalmaya başladı

14 Kasım 2018 16:46

İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig ekiplerinden Altınordu\'da sezon başında Atiker Konyaspor\'dan kiralanan sol bek Ali Yaşar, son haftalarda yeniden yedek kalmaya başladı. 
Teknik direktör Hüseyin Eroğlu ilk 3 maçta savunmanın solunda Yusuf Acer\'i oynatırken, daha sonra Denizlispor, Gazişehir Gaziantep (D), Adana Demirspor ve Hatayspor (D) karşılaşmalarında ilk 11\'de Ali\'ye şans verdi. 23 yaşındaki gurbetçi futbolcu daha sonra kesik yiyerek son 5 müsabakada yine kulübede oturdu. 
Öte yandan Altınordu, cumartesi günü U19 takımıyla hazırlık maçı oynayacak.

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