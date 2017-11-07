Altınordu'da Ali Emre şoku

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - TFF 1\'inci Lig ekiplerinden Altınordu\'ya genç kaleci Ali Emre Yanar\'dan kötü haber geldi. Deplasmanda 2-0 kaybedilen Denizlispor maçında lig kariyerinde ilk kez 11\'de forma şansı bulan 19 yaşındaki file bekçisinin sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi. Ali Emre\'nin ameliyat olacağı ve 6 ay yeşil sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Kaleciler Erce ve Berke\'nin sakatlığında eldivenleri devrelan Ali Emre, Denizlispor maçının 33\'üncü dakikasında yedikleri ilk golde sakatlandı. Müsabakaya devam ederek ilk yarıyı tamamlayan genç kaleci ağrılarının artması üzerine 51\'inci dakikada gözyaşlarıyla yerini henüz 2 gün önce profesyonel olan Ozan Can\'a bırakmak zorunda kaldı.İzmir ekibinde dizinden ameliyat olan kaleci Erce de ilk yarıyı kapatırken, sağlık ekibi kaleci Berke\'nin iyileşmesi için seferberlik ilan etti.

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