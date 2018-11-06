T24 LogoT24 Logo
Spor

Altınordu'da 1 formaya 2 aday

İZMİR, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda 6'ıncı sıradaki Ümraniyespor'la karşılaşacak olan 16 puanla 7'nci sıradaki Altınordu'da bir formaya iki talip var

06 Kasım 2018 16:33

İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de pazar günü deplasmanda 6\'ıncı sıradaki Ümraniyespor\'la karşılaşacak olan 16 puanla 7\'nci sıradaki Altınordu\'da bir formaya iki talip var. 
Kırmızı lacivertli ekipte geçen hafta oynanan Tetiş Yapı Elazığspor maçında kırmızı kart gören stoper Hasan Hatipoğlu\'nun yokluğunda teknik direktör Hüseyin Eroğlu savunmada altyapı patentli genç Recep Yemişçi ya da Manisaspor\'dan transfer edilen Mehmet Enes\'e görev verecek.
İki futbolcu da bu sezon 2 lig ve 1 kupa maçında görev aldı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA Spor TotoLigAltınorduTetiş Yapı ElazığsporHasan HatipoğluHüseyin EroğluRecep YemişçiManisasporMehmet Enes
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24