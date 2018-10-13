Altınordu'da 1 formaya 2 aday

İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de pazartesi günü İzmir\'de Eskişehirspor\'la karşılaşacak Altınordu\'da sarı kart cezalısı ön libero Oğulcan\'ın yokluğunda formaya 2 aday var.

Kırmızı lacivertli ekipte son haftalarda fazla forma şansı bulamayan ve yedek kulübesinde bekleyen Berkay Samancı ve David Deniz, teknik heyetin gözüne girmeye çalışıyor. İlk 8 haftada Berkay 3 lig, 1 kupa maçında oynarken, Deniz ise ligde 4, kupada 1 kez forma giydi. Ligde 7 puanı bulunan Altınordu, genç kadrosuyla 5 puan toplayan Eskişehirspor\'u yenerek moral bulmak istiyor.