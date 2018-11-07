Altınordu U19-Montpellier U19: 2-4

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

STAT: Bornova

HAKEMLER: Denys Shurman (Ukrayna) (xx), Andrii Skrypka (Ukrayna) (xx), Valentyn Kutsev (Ukrayna) (xx)

ALTINORDU: Muhammet Taha (xx) - Onur (xx), Şahan (xx), Berkehan (xx), Mustafa Hakkı (xx), Egehan (xx), Metehan (xx), Berkin (xx) (Dk. 73 Barışcan xx), Fatih (xx) (Dk. 67 Altarhan xx), Berkay Görmez (xxx), Kadir (xxx)

MONTPELLIER: Ichalalen (xx) - Cidolit (xx), Benchama (xxx), Vidal (xxx), Carbonero (xx), Chotard (xxx) (Dk. 90+1 Chouiter), Adouyev (xx) (Dk. 90+1 Manseri), Vercruysse (xx) (Dk. 46 Scordato xx), Ammour (xx), Robert (xx) (Dk. 60 Vargas xx), Badu (xxx)

GOLLER: Dk. 11 (kk) Berkehan, Dk. 42 ve Dk. 86 Badu, Dk. 88 Benchama (Montpellier), Dk. 38 Berkay Görmez, Dk. 57 Kadir (Altınordu)

UEFA Gençlik Ligi\'nde ülkemizi temsil eden Altınordu U19 takımı, ikinci tur ilk maçında evinde Fransız ekibi Montpellier\'e 4-2 mağlup oldu. İzmir ekibi bu sonuçla 28 Kasım\'da Fransa\'da oynanacak rövanş maçı öncesi tur şansını zora soktu.

11\'inci dakikada savunmanın arkasına atılan topa hamle yapan kaleci Muhammet Taha\'nın uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası ön çizgisinde Berkehan\'a çarparak ağlara gitti: 0-1.

38\'inci dakikada Onur\'un sağdan ceza sahasının uzak köşesine gönderdiği topu iyi kontrol edip rakibinden sıyrılan Berkay Görmez, köşeye çok şık vurdu: 1-1.

42\'nci dakikada Cidolit sağdan kale sahasına yerden gönderdi, Badu uygun durumda ayak koydu: 1-2. İlk yarı bu skorla sona erdi.

58\'inci dakikada kornerden gelen top, ceza sahasında müthiş karambol yarattı, Kadir savunmanın arasından sert vurdu ve skora yeniden denge getirdi: 2-2.

59\'uncu dakikada Metehan ceza yayı üzerinden müthiş vurdu, top üst direkten döndü.

86\'ncı dakikada Berkay Görmez’den topu orta alanda kapan Vargas soldan ceza sahasına gönderdi, Badu ayak koydu: 2-3.

88\'inci dakikada Ammour yayın üzerinden sağa çıkardı, Benchama çaprazdan vurdu: 2-4.

Fransız ekibi Montpellier maçı 4-2 kazandı.

(FOTOĞRAFLI)