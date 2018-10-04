Altınordu U19-Helsinki U19: 1-1

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

STAT: Bornova

HAKEMLER: Furkat Atazhanov (KAZ) (xx), Azamat Akhmetov (KAZ) (xx), Darkhan Tulegenov (KAZ) (xx)

ALTINORDU U19: Taha Tepe (xx)- Taha Takır (xx) , Şahan (xx), Aykut (x), Mustafa (xx), Atalay (x) (Dk. 68 Berkehan x), Egehan (xx), Metehan (xx), Berkin (xx) (Dk. 85 Altar), Berkay (xxx) (Dk. 85 Fatih), Embiya (x) (Dk. 65 Kadir x)

HJK HELSINKI U19: Leislahti (x) - Laitinen (xx), Vesiaho (xxx), Kytila (xxx), Ollila (xxx), Ollikainen (x), Jantti (xx), Vaananen (xx), Banza (x), Vertainen (xx), Kiuru (x) (Dk. 62 Tauriainen x)

GOLLER: Dk. 56 (P) Berkay (Altınordu) - Dk. 86 Jantti (HJK Helsinki)

SARI KARTLAR: Aykut, Berkay (Altınordu), Vesiaho, Ollikainen, Ollilia (HJK Helsinki)

KIRMIZI KART: Dk. 66 Aykut (Altınordu)

Türkiye\'yi 2 sezon sonra Avrupa\'da temsil etme hakkı kazanan Altınordu U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi\'nde Finlandiya temsilcisi Helsinki ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 56\'ncı dakikasında penaltıdan Berkay\'ın golüyle öne geçen Altınordu\'da Aykut 66\'da kırmızı kart gördü. Helsinki 86\'da Jantti ile skoru dengeledi. Altınordu, Helsinki ile 24 Ekim\'de deplasmanda rövanş maçına çıkacak. Öte yandan Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan karşılaşmayı futbol okulu öğrencileriyle birlikte açık tribünde izledi.

4\'üncü dakikada Egehan, orta sahadan aldığı topla ceza alanına kadar yaklaşıp sağa çıkardı, Atalay gelişine kesti, top savunmanın arasında sıkıştı kaldı.

9\'uncu dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına yaklaşan Benza, uzak kale direğine doğru yerden vurdu, kaleci Taha Tepe uzanıp meşin yuvarlağı kornere çeldi.

10\'uncu dakikada Vertainen ceza sahası çizgisi üzerinden çok sert vurdu, kaleciden dönen topu savunma uzaklaştırdı.

28\'inci dakikada Berkin Taşkın’ın soldan kullandığı kornerden gelen topa yayın üzerinde Egehan Gök vurdu, top yan direği sıyırıp auta gitti.

56\'ncı dakikada Altınordu penaltı kazandı. Laitinen ceza sahasında Berkay\'ı düşürdü, hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Berkay skoru 1-0 yaptı.

66\'ncı dakikada rakibine faul yapan Aykut ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

79\'uncu dakikada Benza ceza sahası sağ çaprazından yerden köşeye vurdu, top az farkla auta çıktı.

86\'ncı dakikada Helsinki eşitliği kazandı. Sağdan ceza sahasına yerden yapılan ortaya Jantti ön direkte ayak koydu: 1-1.

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