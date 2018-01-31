Altınordu transferi kapattı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

TFF 1. Lig\'de ikinci yarıya Elazığspor ve Ankaragücü galibiyetleriyle başlayan Altınordu, ara transfer dönemini 2 takviye yaparak kapattı. Devre arasında kadrosunu 4 futbolcuyla güçlendirme kararı alan İzmir ekibinde teknik heyet, takımın ikinci devreye başarılı bir giriş yapmasının ardından kadroya güvenoyu verdi. Samsunspor\'dan stoper Hasan ve Manisaspor\'dan ön libero Berkay dışında oyuncu almayan Altınordu\'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, takımının Play-Off hedefi için yeterli olduğunu söyledi.

Öğrencilerine güvendiğini ifade eden Eroğlu, \"Savunma ve orta sahaya birer oyuncu daha almayı düşünüyorduk ancak başka bir transfere ihtiyacımızın olmadığını gördük. Sakatlıktan çıkan sağ bek Kerim Alıcı ve orta saha oyuncusu Alican\'ın hazır olmasıyla eksiğimiz kalmayacak. İki futbolcumuzu yeni transfer gibi görüyoruz\" dedi.

Altınordu\'da devre arasında gençlerden Berk Erel, Ankara Adliyespor\'a, Yusuf Yalçın Sarıyer\'e, Seydi ise Kastamonuspor 1966\'ya kiralık olarak gönderildi.