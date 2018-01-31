T24 LogoT24 Logo
Spor

Altınordu transferi kapattı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) TFF 1

31 Ocak 2018 17:30

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

TFF 1. Lig\'de ikinci yarıya Elazığspor ve Ankaragücü galibiyetleriyle başlayan Altınordu, ara transfer dönemini 2 takviye yaparak kapattı. Devre arasında kadrosunu 4 futbolcuyla güçlendirme kararı alan İzmir ekibinde teknik heyet, takımın ikinci devreye başarılı bir giriş yapmasının ardından kadroya güvenoyu verdi. Samsunspor\'dan stoper Hasan ve Manisaspor\'dan ön libero Berkay dışında oyuncu almayan Altınordu\'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, takımının Play-Off hedefi için yeterli olduğunu söyledi.
Öğrencilerine güvendiğini ifade eden Eroğlu, \"Savunma ve orta sahaya birer oyuncu daha almayı düşünüyorduk ancak başka bir transfere ihtiyacımızın olmadığını gördük. Sakatlıktan çıkan sağ bek Kerim Alıcı ve orta saha oyuncusu Alican\'ın hazır olmasıyla eksiğimiz kalmayacak. İki futbolcumuzu yeni transfer gibi görüyoruz\" dedi.
Altınordu\'da devre arasında gençlerden Berk Erel, Ankara Adliyespor\'a, Yusuf Yalçın Sarıyer\'e, Seydi ise Kastamonuspor 1966\'ya kiralık olarak gönderildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa KÖPRÜLÜDHA TFFLigElazığsporAnkaragücüAltınorduDevreSamsunsporHasanManisasporBerkayHüseyin EroğluPlayOffEroğluSakatlıktanKerim AlıcıAlicanBerk Erel Ankara Adliyespor Yusuf Yalçın Sarıyer Seydi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24