Altınordu siftah peşinde

İZMİR, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig\'de geçen hafta deplasmanda Balıkesirspor Baltok\'la 0-0 berabere kalarak sezona 1 puanla başlayan Altınordu, yarın 2\'nci hafta mücadelesinde evinde Gençlerbirliği karşısında ilk galibiyetini almaya çalışacak. Bornova Stadı\'nda saat 21.45\'te başlayacak müsabakayı Ramazan Keleş yönetecek.

Maçın biletleri VIP 70, numaralı tribün 20, kale arkası misafir tribünü 15 TL olarak belirlendi. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, seyircileri önünde oynayacakları ilk maçı kazanmak istediklerini belirterek, \"Galip gelerek taraftarımıza bayram hediyesi vermek istiyoruz. Hazırız, hedefimiz 3 puan\" diye konuştu.

Altınordu\'da hafif sakatlığı bulunan Alican ve ameliyat olan Ali Mert dışında eksik bulunmuyor.