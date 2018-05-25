Altınordu Recep'in peşinde

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig ekiplerinden Altınordu, son 2 sezonda kiralık olarak Akın Çorap Giresunspor\'da forma giyen orta saha oyuncusu Recep Aydın\'la ilgileniyor.

Bonservisi Atiker Konyaspor\'da olan 28 yaşındaki futbolcu, Giresunspor\'da geçen sezon 23 maçta 2 kez rakip fileleri sarstı. Çanakkale Barbarosspor altyapısından yetişen Recep, Konyaspor\'da profesyonel olduktan sonra İstanbulspor, İnegölspor ve Kardemir Karabükspor\'da da top koşturdu. Süper Lig\'de 46 maçta 5 gol atan tecrübeli isim 1\'inci Lig\'de 150 karşılaşmada 20 kez ağları havalandırdı.

Altınordu, Recep\'i kiralık olarak kadrosuna dahil etmek istiyor. Kırmızı-lacivertli ekip dış transferde ilk olarak eski oyuncusu Sinan Osmanoğlu\'yla anlaşmıştı.

