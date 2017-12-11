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Spor

Altınordu nefes aldı

Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)- TFF 1'inci Lig'de Grandmedical Manisaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek 7 hafta aradan sonra galip gelen Altınordu, gülmeyi hatırladı

11 Aralık 2017 17:12

Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de Grandmedical Manisaspor\'u deplasmanda 2-1 yenerek 7 hafta aradan sonra galip gelen Altınordu, gülmeyi hatırladı.
Aldığı kritik galibiyetle yeniden çıkışa geçen kırmızı-lacivertliler Play-Off umutlarını yeşertirken, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yeniden özgüven kazandıklarını söyledi. Geçmiş haftalarda galip gelecekleri maçları kaybettiklerini hatırlatan Eroğlu, \"Zor bir müsabakayı kayıpsız atlattık. Puan kaybettiğimiz her karşılaşmanın ardından mücadelemizden ısrarla vazgeçmedik. Önemli bir deplasmanda 3 puan almanın mutluluğunu yaşıyoruz\" dedi.
Haftalar sonra galibiyetle tanışan Altınordu\'da Mirkan Aydın\'ın da suskunluğunu bozması sevinç yarattı. En son 7 hafta önceki Boluspor deplasmanında ağları sarsan tecrübeli oyuncu Manisaspor maçında takımını ipten aldı. Oyuna 70\'inci dakikada girip 76\'da fileleri sarsan Mirkan da oldukça rahatladı. Mirkan\'ın sezona iyi başladığını ancak duraklama dönemi yaşadığını belirten Hüseyin Eroğlu, \"Futbolda zaman zaman böyle durumlar yaşanıyor. Ben her futbolcumdan faydalanmak istiyorum. Mirkan için de güzel bir akşam oldu\" yorumunu yaptı. 

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