T24 LogoT24 Logo
Spor

Altınordu ilk peşinde

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- Spor Toto 1'inci Lig'de pazartesi günü ilk yarının son maçında Giresunspor'u konuk edecek Altınordu, rakibine karşı tarihindeki ilk galibiyetini almayı hedefliyor

20 Aralık 2018 14:43

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- Spor Toto 1\'inci Lig\'de pazartesi günü ilk yarının son maçında Giresunspor\'u konuk edecek Altınordu, rakibine karşı tarihindeki ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Karadeniz ekibiyle şimdiye kadar 10 kez karşı karşıya gelen kırmızı-lacivertliler, rakibinin bileğini bir kez bile bükemedi. İki takım arasında oynanan müsabakalarda Giresunspor sahadan 4 kez galibiyetle ayrılırken, 6 karşılaşmada eşitlik bozulmadı. 
İki kulüp ilk kez 1970 yılında karşılaşırken, 48 yıllık rekabette Altınordu\'nun yüzü bir kez olsun gülmedi. Ligde 10 haftadır yenilgi yüzü görmeyen İzmir ekibi, geçen sezon Giresunspor\'la evinde 3-3, deplasmanda 0-0 berabere kaldı. İzmir ekibinde sağ kanat Murat cezalı olması nedeniyle forma giyemeyecek. Tedavileri süren Kemal, Serdar, Oğulcan, Enes ve Ali Mert kadroda yer almıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa KÖPRÜLÜDHA Spor TotoLigGiresunsporAltınorduKaradenizLigdeMuratTedavileriKemal Serdar Oğulcan EnesAli Mert
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24