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Spor

Altınordu iç transferde beklemede

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig temsilcilerinden Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, bazı futbolcuların tatile çıkması nedeniyle iç transfer görüşmelerine ara verdi

15 Mayıs 2018 17:04

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig temsilcilerinden Altınordu\'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, bazı futbolcuların tatile çıkması nedeniyle iç transfer görüşmelerine ara verdi. 
Takımın iki ön liberosundan Deniz\'e emekleri için teşekkür ederek yollarını ayıran, Berkay\'ın ise sözleşmesini 1 yıl uzatma kararı alan Hüseyin Eroğlu, önümüzdeki günlerde kontratları bitecek forvet Mirkan, sağ kanat Murat ve sağ bek Uğur\'la masaya oturacak. 
Tatilde olan üç futbolcuyla ilerleyen günlerde masaya oturacaklarını dile getiren teknik patron Eroğlu, \"Üç futbolculumuzla da sözleşme yenileyerek yola devam etmek istiyoruz\" dedi. 
Öte yandan Altınordu\'da Erdoğan ve Serkan kulübe veda etmişti. Ayrıca dış transferde ismi gündeme gelen FC Den Bosch\'dan gurbetçi orta saha oyuncusu Muhammed Mert\'in imzaya yakın olduğu öğrenildi.
 

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