Altınordu Helsinki'de tur peşinde

İZMİR, (DHA) -

UEFA Gençlik Ligi\'nde ülkemizi temsil eden Altınordu U19 takımı, 1\'inci Tur ilk maçında evinde 1-1 berabere kaldığı Finlandiya ekibi HJK Helsinki ile yarın rövanş maçına çıkacak.

Helsinki Stadı\'nda saat 19.00\'da başlayacak müsabakayı Estonya\'dan Roomer Tarajev, Egerd Pajustik ve Sander Saga hakem üçlüsü yönetecek.

Altınordu\'da ilk maçta kırmızı kart gören Aykut forma giyemeyecek. İzmir temsilcisi turu geçmesi halinde Zilina-Montpellier eşleşmesinden çıkacak takımla karşılaşacak. Montpellier ilk maçta rakibini 5-1 mağlup etmişti.

Altınordu U19 Takımı Teknik Sorumlusu Ekrem Kahya, turu geçmeyi çok istediklerini belirterek, \"Galibiyet ya da 1\'den fazla gol atacağımız beraberlik almamız gerekiyor. Karşımızda fizik gücü yerinde, mücadeleci, disiplinli, organize bir takım var. Onlardan daha iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Bunu sahaya yansıtmalıyız. Oyuncularıma güveniyorum. Buradan alnımızın akıyla çıkıp turla evimize döneceğimize inanıyorum. Altınordu daha ileri gitmeyi hak ediyor. Hedefimiz maç maç bakıp gidebildiğimiz yere kadar gitmek\" dedi.

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