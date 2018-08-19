Altınordu, hazır değil

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de Balıkesirspor Baltok\'la deplasmanda 0-0 berabere kaldıktan sonra evinde Gençlerbirliği\'ne 2-1 yenilerek ilk 2 haftayı 1 puanla kapatan Altınordu, şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda hazır bir görüntü sergilemedi.

Geçen sezon Play-Off\'u averajla kaçıran İzmir ekibinde kadrodan ayrılan Barış Alıcı, Kerim Avcı, Erdoğan Yeşilyurt, Mirkan Aydın gibi önemli golcülerin yerine takviyeler yapılsa da yeni transferlerin henüz oyun sistemine tam olarak adapte olamadıkları gözlendi. Dış transferde 12 futbolcuya imza attıran İzmir temsilcisi uyum sürecini minimum puan kaybıyla atlatarak ilerleyen haftalarda tırmanışa geçmeyi hedefliyor.

Gençlerbirliği\'nin Süper Lig\'deki kadrosunu koruduğunu dile getiren Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, aldıkları mağlubiyetten dersler çıkaracaklarını söyledi. Maçın ilk yarısında rakibin topa daha fazla sahip olduğunu belirten genç teknik adam, \"Gençlerbirliği kaliteli bir takım. Biz yeni kurulan bir ekibiz. İlk yarıda istediklerimizi yapamadık. İkinci yarıda tempoyu artırıp skorda dengeyi sağladık. Bu dakikalardaki oyunu genele yaymalıyız. 2-1 geriye düştükten sonra da pozisyona girdik fakat değerlendiremedik. Kaybettiğimiz için üzgünüz, bunu telafi etmek, her geçen gün daha iyi olmak zorundayız. Sistemi oturtmak için daha çok çalışacağız\" dedi.