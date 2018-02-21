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Spor

Altınordu Guti ile buluştu

İZMİR, (DHA) ALTINORDU'nun U14 takımı, bir dizi özel maç için hafta sonundan bu yana Almanya'da bulunuyor

21 Şubat 2018 16:42

İZMİR, (DHA)

ALTINORDU\'nun U14 takımı, bir dizi özel maç için hafta sonundan bu yana Almanya\'da bulunuyor. Bayern Münih, Hoffenheim, Karlsruher ve Reutlingen ile çok önemli sınavlara çıkacak gençler, Bayern Münih ile Real Madrid arasında oynanacak UEFA Youth League U19 karşılaşmasını da yerinde izleme heyecanını yaşayacak. Altınordu Sportif Etkinlikler Yönetmenleri Umut Köse ve Murat Korkmaz ile U14, U15 ve U16 takımları İdari Direktörü Halit Eroğlu, Münih\'e gelen Real Madrid ekibinin antrenörü, eski Beşiktaşlı futbolcu Guti Hernandez ile bir araya geldi. Guti\'ye Altınordu\'nun yapılanması hakkında bilgiler veren, genç takımlar düzeyinde özel maç oynama isteğini ileten Altınordu ekibi, prensipte anlaşma sağladı. Altınordu, Guti\'ye forma hediye etti.

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