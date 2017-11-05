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Spor

Altınordu golü unuttu

  Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) TFF 1

05 Kasım 2017 17:03

 

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

TFF 1. Lig\'de deplasmanda alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Denizlispor\'a 2-0 mağlup olarak Play-Off hattındaki yerini kaybeden Altınordu, son 3 haftada gol sevinci bile yaşayamadı. İzmir ekibi bu periyotta İstanbulspor ve Denizlispor\'a 2-0 yenilip, Eskişehirspor\'la 0-0 berabere kaldı. Galibiyet özlemi 4 haftaya yükselen İzmir temsilcisi, maçın büyük bölümünü bir kişi eksik oynayan Denizlispor karşısında eline geçen fırsatı kullanamadı. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, \"İlk yarıda net pozisyonlar bulduk. Duran toptan golü yedik. Rakibimizi son bölümlerde çözdük ancak kalemizde ikinci golü gördük. Girdiğimiz pozisyonlarda Denizlispor kalecisi başarılıydı. Ufak tefek hatalarımız kaybetmemize neden oldu\" dedi.

Kırmızı-lacivertli takımda sakatlık kabusu Denizlispor randevusunda da sürdü. Bu sezon eldivenleri ilk kez devralan genç kaleci Ali Emre de kadroda yer almayan Erce ve Berke gibi sol dizinden darbeye bağlı sakatlık yaşadı. 19 yaşındaki Ali Emre, Ege derbisinin 53. dakikasında yerini henüz birkaç gün önce profesyonel lisansı çıkarılan 17 yaşındaki Ozan Can\'a bırakmak zorunda kaldı. Ali Emre\'nin durumu yarın çekilecek MR\'ın ardından netlik kazanacak. Yine dizinden sakatlanan sağ bek Kerim Alıcı, Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarıldı. Altınordu\'da sağlık ekibi milli maçlar nedeniyle lige verilecek arada sakatların iyileşmesi için çaba gösterecek. Altınordu\'da Uğur ve Recep\'in cezaları sona erdi.

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