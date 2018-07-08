Altınordu golcüleri kaybetti

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig\'de yeni sezon öncesi hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Altınordu, en önemli gol silahlarını bir bir kaybetmenin şokunu yaşıyor.

İzmir ekibi toplam 36 gol atarak takımın skor yükünü çeken 3 gurbetçi futbolcusuyla yollarını ayırdı, ciddi anlamda kan kaybı yaşadı. İlk olarak sözleşmesi sona eren gurbetçi sol kanat Erdoğan Yeşilyurt yuvadan uçtu. Geçen sezon rakip fileleri 7 kez sarsan Erdoğan, kariyerine Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor\'da devam etme kararı aldı.

Altınordu, uzun süre ikna etmeye çalıştığı gurbetçi santrfor Mirkan\'ı da elinde tutamadı. Kırmızı-lacivertli formayla 13 gol atarak yıldızını partalan Mirkan, kontrat yenilemedi. Tecrübeli forvet Suudi Arabistan ekibi Ohod Al-Medina ile 2 yıllığına 930 bin dolarlık bir anlaşma yaptı. Altınordu son olarak Kerim Avcı depremiyle sarsıldı. Başkan Seyit Mehmet Özkan, teklif edilen zammı beğenmeyen gurbetçi forvet arkasını gözünü kırpmadan bir kalemde sildi. Kerim, geçen yıl 16 gol atmıştı.