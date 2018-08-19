Altınordu-Gençlerbirliği: 1-2

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

STAT: Bornova

HAKEMLER: Ramazan Keleş (xx), Gökhan Memişoğlu (xx), Ali Tuna (xx)

ALTINORDU: Erce (xx) - Murat (xx), Hasan (xx), Sinan (xx), Yusuf (x), Berkay (x), Oğulcan (x) (Dk. 46 Deniz x) , Atakan (x) (Dk. 46 Muhammed xx), Sefa (x) (Dk. 76 Kerim x), Serdar (x), Kemal (xx)

GENÇLERBİRLİĞİ: Emrullah (xx) - Ahmet (xxx), Mert (xx), Claro (xxx), Alper (xx), Yasin (xx), Ahmet İlhan (xxx), Sessegnon (xxxx), Bekir (xxx) (Dk. 78 Nadir xxx), Nobre (xx) (Dk. 81 Selçuk), Jailton (xx) (Dk. 72 Deniz xx)

GOLLER: Dk. 29 Bekir, Dk. 79 Nadir (Gençlerbirliği), Dk. 53 Kemal (Altınordu)

SARI KARTLAR: Oğulcan, Sefa, Deniz (Altınordu), Alper, Yasin, Selçuk (Gençlerbirliği)

Spor Toto 1\'inci Lig\'in 2\'nci hafta mücadelesinde Altınordu evinde Gençlerbirliği\'ne 2-1 mağlup oldu. Gençlerbirliği\'nin gollerini 29\'uncu dakikada Bekir, 79\'uncu dakikada Nadir atarken, ev sahibi takımın tek golü 53\'üncü dakikada Kemal\'den geldi. Bu sonuçla başkent temsilcisi 6 puana ulaşırken, İzmir ekibi 1 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

16\'ncı dakikada Gençlerbirliği\'nin soldan kazandığı kornerde Sessegnon ceza sahasına kesti, Ahmet İlhan\'ın kafa vuruşunda top üst direğe çarparak auta çıktı.

23\'üncü dakikada konuk ekipten Bekir ceza sahasından kaleyi yokladı, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

29\'uncu dakikada Başkent temsilcisi golü buldu. Orta sahada kazanılan serbest vuruşta Sessegnon ceza sahasına ortasında Bekir topa kafayla dokundu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

45\'inci dakikada Altınordu atağında Murat sağdan kesti, Sefa\'nın indirdiği topa Kemal penaltı noktası üzerinde vurdu. Savunmada Claro\'nun çizgiden çıkardığı topa kaleci Emrullah uzanarak sahip oldu. İlk yarı bu skorla sona erdi.

53\'üncü dakikada Altınordu skoru eşitledi. Gençlerbirliği ceza sahasında oluşan karambolde Muhammed yerden vurdu, kaleci Emrullah\'ın çeldiği topu önünde bulan Kemal meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

62\'nci dakikada Sessegnon\'un kullandığı frikikte kaleci Erce topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

79\'uncu dakikada konuk takım yeniden öne geçti. Sağdan Ahmet\'in ortasında kale önündeki Nadir boş pozisyonda topu kafayla ağlara yolladı: 1-2. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Gençlerbirliği müsabakayı 2-1 kazandı.

