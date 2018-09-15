Altınordu, Gazişehir önünde

İZMİR, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig\'de son olarak evinde Denizlispor\'u 4-0 yenerek bu sezonki ilk galibiyetini elde eden Altınordu, yarın Gazişehir Gaziantep deplasmanında ter dökecek.

Gaziantep Stadyumu\'nda saat 20.00\'de başlayacak randevuda Emre Malok düdük çalacak. Kırmızı-lacivertlierde sakatlıkları nedeniyle ilk yarıyı kapatan forvet Enes ve sol bek Ali Mert forma giyemeyecek. İzmir temsilcisi ilk 4 haftada 5 puan toplarken, Gazişehir takımı bu periyotta hanesine 7 puan yazdırdı.

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Denizlispor galibiyetiyle moral bulduklarını belirterek, \"Gaziantep\'te de kazanarak çıkışımızı sürdürmek istiyoruz\" diye konuştu.

