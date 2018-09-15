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Spor

Altınordu, Gazişehir önünde

İZMİR, (DHA) SPOR Toto 1

15 Eylül 2018 15:50

İZMİR, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig\'de son olarak evinde Denizlispor\'u 4-0 yenerek bu sezonki ilk galibiyetini elde eden Altınordu, yarın Gazişehir Gaziantep deplasmanında ter dökecek.
Gaziantep Stadyumu\'nda saat 20.00\'de başlayacak randevuda Emre Malok düdük çalacak. Kırmızı-lacivertlierde sakatlıkları nedeniyle ilk yarıyı kapatan forvet Enes ve sol bek Ali Mert forma giyemeyecek. İzmir temsilcisi ilk 4 haftada 5 puan toplarken, Gazişehir takımı bu periyotta hanesine 7 puan yazdırdı.
Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Denizlispor galibiyetiyle moral bulduklarını belirterek, \"Gaziantep\'te de kazanarak çıkışımızı sürdürmek istiyoruz\" diye konuştu.
 

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