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Spor

Altınordu düşüşte

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA)- TFF 1'inci Lig'de deplasmanda lider Ümraniyespor'a 2-0 yenilerek galibiyet hasreti 6 haftaya yükselen Altınordu, bu periyotta 3'üncü sıradan 11'inci sıraya kadar geriledi

28 Kasım 2017 15:11

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de deplasmanda lider Ümraniyespor\'a 2-0 yenilerek galibiyet hasreti 6 haftaya yükselen Altınordu, bu periyotta 3\'üncü sıradan 11\'inci sıraya kadar geriledi.
Ligde 8\'inci hafta sonunda 14 puanla 3\'üncü sırada yer alan İzmir ekibi, 13\'üncü haftayı 16 puanla 11\'inci sırada tamamladı. Kırmızı-lacivertliler iç sahadaki son 3 maçından beraberlikle, deplasmandaki son 3 sınavından ise yenilgiyle ayrılarak 15 puan kaybetti. Altunordu\'nun 7\'nci haftada ilk 2 ile arasındaki 1 puanlık fark, alınan kötü sonuçlarla birlikte 11 puana yükseldi.
Altınordu cuma günü evinde Gaziantep Gazişehir\'i mağlup ederek 3 puan özlemini sonlandırmaya çalışacak. Kırmızı-lacivertliler daha sonra Grandmedical Manisaspor (D), Adana Demirspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor\'la (D) karşılaşarak ilk yarıyı noktalayacak. Altınordu\'nun düşme hattıyla arasında 5 puan fark bulunuyor. Kırmızı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan kaleciler Erce ve Ali Emre ile sağ bek Kerim Alıcı ikinci yarıda takıma dönecek. Sol bek Ali Mert\'in de tedavisi devam ediyor.
 

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