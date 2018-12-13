Altınordu deplasmanda coştu

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de üst sıraları yakından ilgilendiren maçta pazar günü Boluspor\'a konuk olacak Altınordu son 4 deplasman maçından 8 puan çıkarmayı başardı. Hatayspor ve Ümraniyespor deplasmanlarından 1\'er puanla dönen kırmızı-lacivertliler, Osmanlıspor\'u Ankara\'da 1-0 yenerken, İzmir derbisinde konuk olduğu Altay\'ı da 2-1\'lik skorla geçti. Dış sahada istediği sonuçları almaya başlayan Altınordu, zorlu Boluspor sınavı öncesi taraftarına umut verdi.

Bolu\'ya mutlak galibiyetle gideceklerini belirten teknik direktör Hüseyin Eroğlu, \"Güzel bir seri yakaladık, devamını getireceğimize inanıyorum. Bu sezon ilk kez Play-Off potasına girdik. Buralardan ayrılmaya niyetimiz yok\" dedi.

Kırmızı-Lacivertli ekipte sakatlıkları süren Enes, Kemal, Oğulcan ve Serdar\'ın yanı sıra sarı kart cezalısı stoper Sinan müsabakada forma giyemeyecek. Adanaspor maçında sakatlanan orta saha Alican ise büyük ihtimalle oynayabilecek.