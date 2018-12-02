Altınordu bayramı 

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de İzmir derbisinde Altay\'ı deplasmanda 2-1 yenen Altınordu büyük mutluluk yaşadı.

2 hafta aradan sonra kritik bir galibiyete imza atan kırmızı-lacivertliler ilk 6 için umut tazeledi. Maç boyunca büyük efor sarf eden futbolcular 90 dakika bitiminde 3 puan coşkusunu taraftarlarla kutladı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, 8 haftadır yenilgi yüzü görmediklerini belirterek, \"Oyuncularımı kutluyorum. İlk yarıda da maçı koparabilirdik. Neticede son 10 dakika içinde attığımız gol bize değerli bir galibiyet getirdi. Devreyi en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz\" dedi.

Altay\'ın da yükseliş içinde olduğunu vurgulayan Hüseyin Eroğlu, \"Rakibimiz son 2 haftada 4 puan almıştı. Biz maça iyi başladık. Ancak Serdar\'ın sakatlanması planlarımızı bozdu. Son paslarda yanlış tercihler yaptık. İlk yarının son 15 dakikasında ise üretmeye başladık ve golü bulduk. İkinci devreye Altay\'ın taraftar desteğiyle baskılı çıkacağını biliyorduk. Açıkçası buna çok cevap veremedik. Yediğimiz gole kadar rakibi geriye koşturamadık. İkinci yarıda Altay topa daha çok sahip olsa da pozisyon vermedik\" yorumunu yaptı.

Altınordu kalan 3 haftada Adanaspor, Boluspor (D) ve Giresunspor\'la oynayacak.