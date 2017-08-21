Altınordu - Ankaragücü: 1-1

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

STAT: Bornova

HAKEMLER: Sarper Barış Saka (xx), Ömer Tevfik Özkoç (xx), Gökhan Barcın (xx)

ALTINORDU: Erce (xx) - Kerim (xxx), Seydi (xx), Yusuf Yalçın (xx), Yusuf Acer (xxx), Murat Uçar (xx), Oğulcan (xx), Serkan (xxx), Alican (xxx), Barış (xx) (Dk. 84 Erdoğan), Mirkan (xx) (Dk. 71 Fatih x)

ANKARAGÜCÜ: Korcan (xx) - Gençer (xx), Yusuf Abdioğlu (xxx), Mehmet Sak (xx), Erdem (xx), Arif (xxx) (Dk. 87 Ferhat), Mbamba (xx) (Dk. 46 Sedat xx), Dieng (xx), Anton Putsila (xxx) (Dk. 75 Sercan xx), Kenan (x), İlhan (x)

GOLLER: Dk. 28 Alican (Altınordu), Dk. 43 Anton Putsila (Ankaragücü)

SARI KARTLAR: Oğulcan, Barış, Yusuf Yalçın (Altınordu), Erdem, Mehmet Sak (Ankaragücü)

TFF 1. Lig\'de sezona Elazığspor\'u deplasmanda yenerek başlayan Altınordu, evindeki ilk maçta Ankaragücü\'yle 1-1 berabere kaldı. Bornova Stadı\'nda oynanan karşılaşmada kırmızı-lacivertli ekibin 28. dakikada Alican\'la bulduğu gole sarı-lacivertliler 43. dakikada Anton Putsila\'yla yanıt verdi. İzmir temsilcisinde Mirkan\'ın bir şutu da direkten döndü. Bu skorla Altınordu, puanını 4\'e, Ankaragücü ise 2\'ye çıkardı.

28. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Murat Uçar\'ın sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içinde Alican gelişine vurdu ve topu filelere yolladı. Ankaragücü futbolcuları pozisyondan önce faul olduğu gerekçesiyle gole uzun süre itiraz etse de Hakem Sarper Barış Saka\'nın kararı değişmedi: 1-0.

43. dakikada Ankaragücü eşitliği yakaladı. Anton Putsila ceza sahası yayının üzerinden köşeye vurup Erce\'yi avladı: 1-1

45. dakikada Altınordu yine gole yaklaştı. Murat Uçar sağ kanattan ortaladı, topa çok iyi yükselen Mirkan\'ın kafa vuruşunda top üst direğe çarptı.

İlk yarı bu skorla sona erdi.

48. dakikada konuk takımdan Sedat\'ın 30 metreden sert vuruşu az farkla dışarı çıktı.

59. dakikada geliyen Ankaragücü atağında Dieng\'in ceza sahası dışından sert vuruşu kaleci Erce\'de kaldı.

71. dakikada Altınordulu Alican\'ın kullandığı köşe vuruşunda Yusuf Yalçın\'ın kafa vuruşunda kaleci Korcan gole izin vermedi.

Maç 1-1 sona erdi.