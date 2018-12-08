Altınordu - Adanaspor: 2-0

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

STAT: Bornova

HAKEMLER: Süleyman Abay (xx), Gökhan Memişoğlu (xx), Gökmen Olgaç (xx)

ALTINORDU: Erce (xxx) - Kerim (xxx), Sinan (xx), Hasan (xxx), Yusuf (xx), Berkay Samancı (xxx), Alican (xx) (Dk. 46 Deniz xxx), Muhammed (xxx) (Dk. 89 Recep), Anıl (xxx) (Dk. 70 Atakan x), Murat (xxx), Sefa (xx)

ADANASPOR: Karacic (x) - Özkan (xx), Veli (xx), Onur (x), Berkan (x), Hakan (xx), Bumba (x) (Dk. 70 Robert x), Doğanay (x) (Dk. 46 Yener x), Ahmet (x), Gökhan (xx) (Dk. 85 Eren), Kone (x)

GOLLER: Dk. 40 Berkay Samancı, Dk. 50 Deniz (Altınordu)

SARI KARTLAR: Kerim, Deniz, Muhammed, Sinan (Altınordu), Kone, Veli, Hakan (Adanaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 86 Hakan (Adanaspor)

SPOR Toto 1. Lig\'de geçen hafta deplasmanda Altay\'ı yenerek çıkışa geçen Altınordu, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Adanaspor\'u da evinde 2 - 0 mağlup ederek tırmanışını sürdürdü.

Maçın 40. dakikasında Berkay\'ın golüyle öne geçen kırmızı-lacivertliler 50\'de Deniz\'le farkı 2\'ye çıkardı. Adanaspor\'da 68\'da Hakan kırmızı kart görürken, karşılaşmayı İzmir ekibi kazandı. Bu sonuçla 24 puana yükselen Altınordu ilk 6 yolunda umutlandı. Adanaspor ise 16 puanda kalarak düşme hattına bir adım daha yaklaştı.

13. dakikada hızlı gelişen Adanaspor atağında Kone’nin pasında yayın üzerinde topla buluşan Ahmet vurdu, kaleci Erce rahat bloke etti.

13. dakikada Anal soldan kale sahasına kesti, Sefa\'dan önce son arda ayak koyan Onur mutlak golü önledi.

16. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Bumba uzak direğe doğru vurdu, meşin yuvarlak direği sıyırıp auta çıktı.

25. dakikada Sefa ceza sahası sol çizgisinden içeriye oynadı, Alican kale sahasına gönderdi, Sinan’dan önce devreye giren Veli topu son anda kornere attı.

40. dakikada Kerim son çizgide çevirip ısrarla takip ettiği topu yayın üzerine çıkardı, Berkay Samancı düzeltip müthiş vurdu: 1-0.

50. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Deniz, uzak köşeye mükemmel vurdu: 2-0.

71. dakikada Murat sağdan kale sahasına gönderdi, Muhammed yatarak vurdu, top üst direkten auta çıktı.

80. dakikada Deniz\'in sol çaprazdan kullandığı direkt serbest vuruşta top direğin hemen üzerinden auta gitti.

84. dakikada Atakan savunmanın arkasına gönderdi, Murat karşı karşıya pozisyonda topu kaleciye nişanladı.

86. dakikada Altınordu Muhammed\'e faul yapan Hakan Barış sarı kart gördü. Ancak itirazlarını sürdüren Hakan aynı dakika içinde ikinci sarı kartla oyundan atıldı.



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