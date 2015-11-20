Altın klozet davasında tazminat talebine ret

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, kendisini ‘altın klozet’ kullanmakla eleştirdiği gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı tazminat davası ilk duruşmada reddedildi.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, müvekkilinin “halkın yoksulluğu gözetilmeksizin siyasi iktidar ve bürokratları tarafından yapılan fuzuli ve lüks harcamalara dikkat çekmek” amacıyla söz konusu beyanlarda bulunduğunu belirtti.Kılıçdaroğlu, 7 Haziran’da seçimleri öncesinde 27 Mayıs’taki Denizli mitinginde Erdoğan’ı eleştirirken “Altın kaplamalı klozet, kendisine 1100 odalı saray yaptıracağına bu ülkede 17 milyon yoksul olduğu hiç aklına gelmiyor mu” dedi. Kılıçdaroğlu, 1 Haziran’daki Kars mitinginde de “Altın klozetli tuvalet dedin onu da aldın, saraylar dedin onu da aldın...” açıklamasını yaptı.

Keşif talebinde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na“Ne zamandan beri Beştepe Külliyesi’nin tuvaletlerini gezdin, oranın temizliğini yaptın da bunların altın suyuna batırılmış klozet olduğunu gördün?” sözleriyle karşılık verdi. Erdoğan, avukatları aracılığıyla Ankara 27 Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açtı. Dilekçede, Kılıçdaroğlu’nun haksız ve ağır ithamlarda bulunduğu savunularak 100 bin TL manevi tazminat talep edildi. Dilekçede, ‘mahallinde keşif’ yapılması da talep edilerek, hayal mahsulü ifadelerin eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarının çok ötesinde olduğu, hakaret kastıyla söylendiği savunuldu.

Fuzuli harcamalar

Davanın ilk duruşması dün Ankara 27. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, mahkemeye sunduğu yazılı savunmasında müvekkilinin Hatay Valisi ile ilgili bir haberden hareketle metafor yaparak ‘altın klozet’ eleştirisini getirdiğini söyledi. Çelik, “Anlaşılan odur ki genel başkanca yapılan metafor algılanmayıp dava konusu yapılmaya çalışılmıştır. Altın klozet eleştirisinin odağında halkın yoksulluğu gözetilmeksizin siyasi iktidar ve bürokratları tarafından yapılan fuzuli ve lüks harcamalar bulunmaktadır. Kaçak saray gibi abartılı, her şeyiyle israf niteliğinde bulunan harcamalar yapılması elbette genel başkan tarafından eleştirilecektir” dedi. Erdoğan’ın avukatı davanın kabulünü, Kılıçdaroğlu’nun avukatı reddini istedi. Mahkeme, Erdoğan’ın tazminat talebini reddetti.