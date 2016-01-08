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Politika

Altın klozet davasında Erdoğan Kılıçdaroğlu'na 1510 lira ödeyecek

Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na 100 bin TL’lik manevi tazminat davası açmıştı

08 Ocak 2016 12:22

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na kendisini ‘altın klozet’ kullanmakla eleştirdiği gerekçesiyle açtığı, ancak ilk duruşmada reddedilen dava nedeniyle 1510 TL ödeyecek.

Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli’nin haberine göre Ankara 27’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davanın reddedilme gerekçesi açıklandı. Mahkeme, Kılıçdaroğlu’nun “Altın kaplamalı klozet, kendisine 1100 odalı saray yaptıracağına bu ülkede 17 milyon yoksul olduğu hiç aklına gelmiyor mu” demesini ‘hükümetin harcamalarının israf sınırlarında olduğunun eleştirisi’ olarak değerlendirdi.

Kararda, davanın reddedilmesi nedeniyle Kılıçdaroğlu’nun 10 TL’lik mahkeme masrafı ile 1500 TL’lik avukatlık ücretinin Erdoğan’dan alınmasına da hükmedildi.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun haksız ve ağır ithamlarda bulunduğu gerekçesiyle 100 bin TL’lik manevi tazminat davası açmıştı. Şikayet dilekçesinde, mahkemeden Ak Saray’da keşif yapılması da isteniyordu.

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