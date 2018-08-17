Altay'ın zor sınavı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de geçen hafta evinde Ümraniyespor\'u 1-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başlayan Altay, pazar günü Afjet Afyonspor deplasmanında zoru başarmaya çalışacak.

3\'üncü Lig ve 2\'nci Lig\'de üst üste 2 kupa kaldırarak 1\'inci Lig\'e yükselen Afyonspor, son 2 sezonda iç sahada oynadığı 35 maçta sadece 2 mağlubiyet aldı. Geçen hafta deplasmanda İstanbulspor\'a 4-3 yenilmesine aldanmamak gerektiğini belirten Altay Teknik Direktörü Alper Avcı, \"Afyonspor iyi bir takım. Galibiyet için sahaya çıkacaklar. Biz sabırlı oynayıp puan ya da puanlarla İzmir\'e dönmek istiyoruz\" dedi.

Siyah-beyazlı taraftarlara 800 kişilik yer ayrıldı.