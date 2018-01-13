T24 LogoT24 Logo
Spor

Altay'ın yeni prensleri

İZMİR, (DHA) TFF 2

13 Ocak 2018 17:18

İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta ikinci yarıda şampiyonluk yarışı vermeye hazırlanan Altay\'da altyapıdan A takıma alınan genç futbolcular Cenk Özkaçar ve Abdullah Altıntaş, Antalya kampında sergiledikleri performansla göze girdi.
16 yaşındaki sol bek Cenk ve 17 yaşındaki ön libero Abdullah, siyah-beyazlı formayı kapmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Sportif Direktör Özden Töraydın, \"İki genç futbolcumuzdan ümitliyiz. Çalışkanlıkları ve disiplinli oyunları ile bizleri utandırmadılar\" dedi.
Antalya kampını noktalayan Altay, pazartesi günü öğleden sonra Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri\'nde hazırlıklarına devam edecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA TFFLig Beyaz GrupAltayCenkAbdullah Altıntaş AntalyaAbdullahSportif DirektörTöraydınAntalyaGaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24