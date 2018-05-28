Altay'ın transfer yasağı borcu 741 bin TL

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1. Lig\'e yükselen Altay\'ın yeni sezon öncesi transfer yasağını kaldırabilmesi için eski futbolcularına Futbol Federasyonu kanalıyla kesinleşmiş 741 bin TL borcunu ödemesi gerekiyor. Siyah-beyazlılarda geçmiş sezonlarda forma giyen 12 futbolcunun alacaklarını kapatmaya hazırlanan yönetim, kaynak arayışını sürdürüyor. Kulübün Serkan Silan, Selçuk Çalışır, Cahit Enes Katipoğlu, Burak Cengiz, Emrah Kaya, Abdülkadir Kuzey, Bedri Can Özdoğan, Koray İnan, Mithat Yaşar, Gökhan Çakır, Mesut Çaytemel ve Yunus Altun\'a kesinleşmiş borcunun olduğu bildirildi.

Bu futbolcuların alacaklarında indirime gitme konusunda yapılan tekliflere yanaşmadığı iddia edildi. Altay, geride bıraktığımız sezon devre arasında transfer tahtası kapalı olması nedeniyle takviye yapamamasına rağmen 2. Lig Beyaz Grup\'ta şampiyonluk ipini göğüsledi. Yönetim iç transfer görüşmelerini tamamladıktan sonra dış transferde anlaşacağı isimlere lisans çıkarabilmek için yasağı kaldırarak transferin önünü açacak. Öte yandan son 4 maçta göreve gelip takımı şampiyon yapan Özden Töraydın\'ın sportif direktörlüğe döndüğü İzmir ekibinde teknik direktör arayışları da devam ediyor.