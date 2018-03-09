T24 LogoT24 Logo
Spor

Altay'ın şanssız kaptanı 

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) TFF 2

09 Mart 2018 15:45

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup lideri Altay\'da kaptan Murat Uluç, ilk 11\'deki yerine bir türlü dönememenin şanssızlığını yaşıyor. Sezonun ilk devresinin son bölümünde dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle 8 hafta takımdan ayrı kalan tecrübeli santrfor, ikinci yarıda iyileşmesine rağmen kulübeye mahkum kaldı. Attığı 10 golle siyah-beyazlı ekibin en skorer ismi olan usta forvet sakatlıktan kabusunu atlatsa da son haftaların flaş golcüsü Muharrem Ozan\'dan formayı geri alamadı.
İyileştikten sonra 22\'nci haftada İzmir\'deki Niğde Belediyespor maçında ilk kez kadroda yer alan 36 yaşındaki deneyimli futbolcu, 67. dakikada oyuna girip, 84\'te attığı golle 3-2\'lik zaferin mimarı oldu. Bir sonraki hafta Ottocool Karagümrük deplasmanında son 11 dakikada şans bulan Murat Uluç, iç sahadaki Konya Anadolu Selçukspor randevusunda bitime 29 dakika kala sahaya adımını attı. Kaptan Murat, son olarak Fethiyespor deplasmanında 55. dakikada oyuna girdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa KÖPRÜLÜDHA TFFLig Beyaz GrupAltayMurat UluçSezonunAttığıMuharrem OzanNiğde BelediyesporBirOttocool KaragümrükKonya Anadolu SelçuksporKaptan MuratFethiyespor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24