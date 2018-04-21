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Spor

Altay'ın rakibi Hacettepe

İZMİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Bugsaşspor'u 1-0 mağlup ederek şampiyonluk umudunu sürdüren 3'üncü sıradaki Altay, yarın evinde Play-Off mücadelesi veren Hacettepespor'la kozlarını paylaşacak

21 Nisan 2018 15:50

İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta geçen hafta deplasmanda Bugsaşspor\'u 1-0 mağlup ederek şampiyonluk umudunu sürdüren 3\'üncü sıradaki Altay, yarın evinde Play-Off mücadelesi veren Hacettepespor\'la kozlarını paylaşacak. 
İzmir Atatürk Stadı\'nda saat 15.30\'da başlayacak mücadeleyi Sinan Dereci yönetecek. Kadınların 1 TL\'ye izleyebileceği karşılaşmanın biletleri 5 TL\'den satışa sunulacak. 
Lider Gümüşhanespor\'un 3 puan gerisinde yer alan 57 puanlı Altay, kazanması halinde şampiyonluk iddiasını sürdürecek. Siyah-beyazlılar, 53 puanlı rakibi karşısında puan kaybetmesi durumunda Play-Off hesapları yapmaya başlayacak.
İzmir ekibinin başında teknik patron olarak çıktığı ilk sınavdan galibiyetle ayrılan Özden Töraydın, taraftarların önünde ilk kez görev alacak. Siyah-beyazlılarda geçen hafta gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen forvet Muharrem Ozan kadroda yer almayacak. Muharrem\'in yokluğunda takımın ileri uçtaki gol umudu kaptan Murat Uluç olacak. Cezası sona eren, ancak hafif bir sakatlık geçiren orta saha oyuncusu Ferdi\'nin durumu ise belirsiz. İyileşen stoper İbrahim Öztürk, yine ilk 11\'de olacak. Hacettepespor\'la sezonun ilk yarısında deplasmanda 0-0 berabere kalan Altay, bu kez sahadan zaferle ayrılmak istiyor.


 

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