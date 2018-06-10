Altay'ın kapısını Kastamonu çaldı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'in yeni ekibi Altay\'da forma giyen forvet Muharrem Ozan Cengiz ve sol bek Serkan Sözmen\'e TFF 2\'nci Lig ekiplerinden Kastamonuspor 1966 talip oldu.

Kastamonu temsilcisi Altay yönetimini arayarak iki futbolcuyu resmen istedi. Siyah-beyazlılar, sözleşmeleri devam eden Muharrem Ozan ve Serkan için karar aşamasında. Geçen sezon 2\'nci Lig\'deki şampiyon kadroda yer alan Muharrem Ozan, 26 maçta 10 kez rakip fileleri sarsarak takımına büyük katkı sağladı. Serkan ise 33 müsabakada 1 gol kaydetti.

Kariyerinde 2\'nci Lig\'de 271 maçta 86 gol atan Muharrem Ozan, Spor Toto 1\'inci Lig\'de sadece 1 kez forma giydi. Altay\'ın mukavelesi sürmesine rağmen tecrübeli santrforla yollarını ayırması bekleniyor. 2\'nci Lig\'de 184 karşılaşmaya çıkan Serkan ise 1\'inci Lig\'de 21 maça çıktı. Serkan\'ın da yeni sezon kadrosunda yer alma ihtimalinin düşük olduğu ifade edildi. Altay, Kastamonuspor\'un talip olduğu iki futbolcusu için bonservis ücreti belirleyecek.

Öte yandan Altay\'da iç transfer görüşmelerinin hafta içinde hızlanması bekleniyor.