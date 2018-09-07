Altay'ın gözü yukarıda

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - SPOR Toto 1\'inci Lig\'de ilk 4 maçta 8 puan toplayarak 4\'üncü sıraya yerleşen Altay\'da Sportif Direktör Özden Töraydın, \"Yeni bir takım olmamaza rağmen lige iyi bir başlangıç yaptık. İlerleyen haftalarda üst sıralardaki yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz. Hedefimiz ilk yarıyı iyi bir yerde bitirmek\" dedi.

İlki deplasmanda Boluspor\'la olmak üzere üst üste zorlu maçlara çıkacaklarını ifade eden Özden Töraydın, \"Dönem dönem sahada iyi işler yapıyoruz. En kısa sürede uyum sorununu aşmalıyız. Oyunsal anlamda eksiklerimiz var. Teknik ekibimiz analizlerini yapıyor. Tecrübeli oyunculara sahibiz. Kısa sürede eksiklerimizi kapatacağımıza inanıyorum\" diye konuştu.

İç sahada son olarak 2-2 berabere kaldıkları Adanaspor maçında taraftarın verdiği desteğin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Sportif Direktör Töraydın, \"Camiamızın ve taraftarımızın desteğinden memnunuz. Onlar da takımdan memnunlar. Adanaspor maçında taraftarın desteğini hissettik. Desteğin giderek artmasını bekliyoruz\" yorumu yaptı.

Öte yandan Altay hazırlık maçında yarın deplasmanda Süper Lig temsilcisi Akhisarspor\'la karşı karşıya gelecek. Spor Toto Akhisar Stadı\'nda saat 17.30\'da başlayacak özel müsabakaya seyirci alınmayacak.