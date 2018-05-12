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Spor

Altay'ın gözü Ofoedu'da

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) SPOR Toto 1

12 Mayıs 2018 16:43

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig\'in yeni takımlarından Altay, son 2 sezondur Eskişehirspor\'da forma giyen Nijerjalı Chikeluba Ofoedu ile ilgileniyor. Siyah-beyazlıların, Es-Es\'le sözleşmesi sona erecek 25 yaşındaki kanat oyucusu için nabız yokladığı öğrenildi.
Türkiye kariyerine 1461 Trabzon\'da başlayan, daha sonra Karşıyaka ve Samsunspor\'da da oynayan Ofoedu\'nun İzmir\'e dönmeye sıcak baktığı ifade edildi. Eskişehirspor\'da bu sezon 27 maçta 12 kez rakip fileleri sarsan Nijeryalı futbolcuya, 1. Lig\'den pek çok kulübün de talip olması transferi zorlaştırıyor. Adana Demirspor\'dan Kamerunlu orta saha oyuncusu Tambe\'yi de listesinde tutan Altay, 3\'ü Türkiye\'de forma giymiş ligi tanıyan isimler olmak üzere toplam 5 yabancı transfer etmeyi planlıyor.

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