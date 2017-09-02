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Spor

Altay'ın gözü Doğan'da

İZMİR, (DHA)- TFF 2

02 Eylül 2017 16:05

İZMİR, (DHA)- TFF 2. Lig ekiplerinden Altay, Giresunspor\'da forma giyen forvet Doğan Karakuş\'tan haber bekliyor.
Siyah-beyazlıların, golcü oyuncuyla Giresun\'la anlaşmadan önce bir görüşme yaptığı öğrenildi. Karadeniz ekibinde forma şansı bulamayan Doğan\'ın, İzmir temsilcisine gelmek istediği belirtildi. Altay yönetimi, 24 yaşındaki forveti Giresunspor\'dan koparmak için çabalıyor. Bonservis sorununun çözülmesi halinde transferin hafta içinde gerçekleşmesi bekleniyor.
Kocaelispor\'da profesyonel olan Doğan; Altınordu, Keçiörengücü ve Bandırmaspor kulüplerinde oynadı. Altınordu\'da 2013-14 sezonunda 2. Lig\'de şampiyonluk kupası kaldıran genç santrfor, 2015-16\'da Bandırmaspor formasıyla bu kez Play-Off\'tan 1. Lig\'e çıkma sevinci yaşadı. Geçen sezon Bandırmaspor\'da 1. Lig\'de 27 maçta 7 gol atan Doğan Karakuş, 2. Lig\'de şimdiye kadar 102 müsabakada 40 kez rakip fileleri sarstı.

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