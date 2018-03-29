T24 LogoT24 Logo
Spor

Altay'ın deplasman hedefi

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü deplasmanda Bandırmaspor'la karşılaşacak lider Altay, rakibini yenerek hem zirvedeki yerini korumayı, hem de dış saha karnesini düzeltmeyi hedefliyor

29 Mart 2018 14:11

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta pazar günü deplasmanda Bandırmaspor\'la karşılaşacak lider Altay, rakibini yenerek hem zirvedeki yerini korumayı, hem de dış saha karnesini düzeltmeyi hedefliyor. 
Son iki deplasman sınavında Fethiyespor\'la berabere kalıp, Sakaryaspor\'a yenilerek şampiyonluk yarışında yara alan İzmir ekibi bu kez kayıp istemiyor. Evinde oynadığı 14 maçta 33 puan toplayan siyah-beyazlılar, deplasmanda oynadığı 14 maçta ise 20 puanda kaldı. 
Altay, kendi sahasında sadece 1 yenilgi alan, 11 haftadır kaybetmeyen ve son 3 maçını kazanan Bandırmaspor\'a ikinci mağlubiyetini tattırmak istiyor. 
İzmir ekibinde sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Fatih dışında eksik yok. Öte yandan forvet Murat Uluç, Muharrem Ozan, orta saha oyuncusu Doğan, sağ bek Necdet ve sol bek Serkan bu hafta Bandırmaspor\'a karşı şans bulmaları halinde daha önce formasını giydikleri eski takımlarına rakip olacaklar.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa KÖPRÜLÜDHA TFFLig Beyaz GrupBandırmasporAltayFethiyesporSakaryasporEvindeFatihMurat Uluç Muharrem OzanDoğanNecdetSerkan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24