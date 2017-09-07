Altay'dan Mahmut Boz hamlesi

İZMİR, (DHA)- İKİNCİ Lig Beyaz Grup\'ta transfer döneminin son günlerini hareketli geçiren Altay, Bugsaşspor\'dan stoper Mahmut Boz\'la görüşüyor. Mahmut\'un kulübünden bonservisini aldığı takdirde transferin son günü olan yarın Altay\'a imza atacağı öğrenildi.

Gençlerbirliği altyapısında yetişen 26 yaşındaki futbolcu, kariyerinde daha önce Sivasspor, Karşıyaka, Boluspor, Eskişehirspor, Gazişehir Gaziantep, Bayrampaşa, Orduspor ve Osmanlıspor formalarını da giydi. Mahmut, Süper Lig\'de 30, TFF 1\'inci Lig\'de 39, 2\'nci Lig\'de 50 maça çıktı. Altay, transferde son olarak Giresunspor\'dan golcü Doğan Karakuş\'la anlaşma sağlamıştı.

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