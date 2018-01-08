Altay'dan iyi prova

İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta zirve yarışı veren Altay, Antalya kampındaki üçüncü hazırlık maçında Eyüpspor\'u 1-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

Siyah-beyazlılar, 44. dakikada Ferdi\'nin ayağından bulduğu golle karşılaşmadan galibiyetle ayrılan taraf oldu. İlk yarıda Doğan\'la net pozisyonlar yakalayan, ikinci devrede Atakan, Muharrem Ozan ve Doğan\'la farka gitme şansını değerlendiremeyen Altay\'ın üstün oyunu teknik heyetin yüzünü güldürdü. Başkan Özgür Ekmekçioğlu da karşılaşmayı izledi.

Siyah- beyazlılar sahaya Emre - Mustafa Murat, İbrahim Öztürk, Hayrullah, Kadir, Atakan, Fatih, Ferdi, Hüsamettin, Furkan, Doğan ilk 11\'iyle çıktı.

Ayrıca İzmir ekibinde iyileşen Necdet Kaba, takımla çalışmalara başladı.