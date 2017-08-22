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Spor

Altay'dan Furkan atağı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- İKİNCİ Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk haftasında cumartesi günü evinde oynayacağı Zonguldak Kömürspor maçına odaklanan Altay'ın, Balıkesirspor'da forma giyen ön libero Furkan Çil ile ilgilendiği öğrenildi

22 Ağustos 2017 17:10

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- İKİNCİ Lig Beyaz Grup\'ta sezonun ilk haftasında cumartesi günü evinde oynayacağı Zonguldak Kömürspor maçına odaklanan Altay\'ın, Balıkesirspor\'da forma giyen ön libero Furkan Çil ile ilgilendiği öğrenildi.
Balıkesirspor\'da profesyonel olan 24 yaşındaki futbolcu geçen sezon 3\'üncü Lig\'de kiralık olarak forma giydiği ve play off deneyimi yaşadığı Bayrampaşa\'da, 35 maçta 7 gol kaydetti. Bu sezon Balıkesirspor\'da ilk 2 haftada yedek soyunan Furkan\'la ilgili kararı kulübünün vereceği öğrenildi.
Siyah beyazlılar, hafta içinde transfer yasağını kaldırıp ön protokol imzaladığı stoper İbrahim Öztürk, orta saha oyuncusu Maksut Taşkıran, ön libero Fatih Gül, sol bek Serkan Sözmen ve kaleci Egemen Gençalp ve Can Sevinç\'in lisanslarını çıkaracak. Altay, Altınordu\'dan kanat oyuncusu Ozan Sol ve Ankaragücü\'den forvet Muharrem Ozan ve gurbetçi stoper Serkan Baloğlu ile ilgileniyor. Serkan\'ın, Kayserispor\'la anlaştığı ancak kiralık olarak gönderileceği öğrenilerken, genç savunmacıya Bandırmaspor da talip oldu.

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